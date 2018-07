Aalbersberg: 'Hoeveel evenementen kan deze stad nog aan?'

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg maakt zich grote zorgen over de toenemende druk op het Amsterdamse politieapparaat. Door de toegenomen drukte in de stad wordt het volgens hem steeds moeilijker voor agenten om hun werk goed te doen.

Als grote boosdoener noemt Aalbersberg de stijging in het aantal evenementen die in de stad worden georganiseerd. 'Ik zie steeds vaker dat wij door de druk bureaus voor een hele dienst moeten sluiten omdat wij niet meer de mensen hebben op dat moment.'



De hoofdcommissaris merkt op dat organisaties van evenementen die politietoezicht nodig hebben steeds vaker zelf maatregelen nemen. Zo huren zij zelf beveiliging in en plaatsen hekken, maar dit is volgens Aalbersberg slechts een druppel op een gloeiende plaat.

'Toch neemt het aantal evenementen toe en dit is ook één van de vraagstukken met elkaar: Hoeveel evenementen kan deze stad aan?'



Vijfhonderd agenten extra nodig

Volgens hem is versterking hard nodig voor het Amsterdamse politiekorps om tijdens zomers zoals deze goed te kunnen functioneren. 'Ik heb er heel graag vijfhonderd mensen bij. Dan kan ik én in de wijk én de evenementen én dit weer aan.'



Dit is volgens Aalbersberg een dringende kwestie. De fors toegenome werkdruk heeft nu al vervelende gevolgen. 'Soms zo'n tachtig keer per week moeten wij een aangifte op de plank laten liggen omdat wij dit niet kunnen behandelen.'



