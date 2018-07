Automobilist (83) overleden na aanrijding op A9

De 83-jarige automobilist die gisteravond tegen een pijlwagen botste op de A9, is in het ziekenhuis overleden.

Dat laat de politie vandaag weten. Het ongeval vond rond 23.30 uur plaats. De pijlwagen stond op het wegdek in verband met werkzaamheden.

Volgens de politie is het ongeluk gebeurd doordat de automobilist onwel was geworden. Hij was de enige inzittende van de auto.