Arjen Lubach wil dat wethouder naar dieselaggregaten gaat kijken

Presentator Arjen Lubach kijkt met gemengde gevoelens naar de toegenomen drukte in de binnenstad.

Dat vertelt hij in het AT5-programma De Zwoele Stad. Lubach woont zelf ook in het centrum. 'Het is wel erg geworden. Er moet wel iets aan veranderen, maar om echt te gaan lopen klagen over de drukte, je woont wel in de hoofdstad en die is een toeristische trekpleister.'

Wel vindt hij het goed dat er regelgeving is om bijvoorbeeld vervuilende vrachtwagens te weren. Toch is de milieuzone volgens hem niet altijd voldoende. 'Laatst stond er naast mijn huis een hele schone vrachtwagen, maar die zette wel een dieselaggregaat neer die de hele week aan stond. Dus kijk daar nog even naar.'

De hele aflevering, waarin ook Sharon Dijksma te gast is, is hier te zien.