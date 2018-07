Brandweer lange tijd bezig met bermbrand bij metrostation Spaklerweg

In de berm bij metrostation Spaklerweg is rond 16.10 uur brand uitgebroken. Het duurde ruim twee uur voordat de brand was geblust.

Op een video van een omstander zijn grote vlammen te zien. Volgens een woordvoerder van het GVB heeft de brand geen schade veroorzaakt aan het spoor. 'De metro's konden gewoon blijven rijden.'

De brandweer was in eerste instantie met twee wagens uitgerukt. Rond 17.00 uur werd er versterking opgeroepen. Volgens een brandweerwoordvoerder is het vuur lastig te blussen. 'Het zit gedeeltelijk in de grond.'

De brand was rond 18.30 uur geblust.