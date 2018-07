Speciaal team zoekt naar 400 onwetende Amsterdammers met hiv

Een speciaal team van medisch specialisten speurt naar Amsterdammers met hiv die dat zelf niet weten. Dit zouden er naar schatting 400 zijn.

Het team bestaat uit ziekenhuisspecialisten, de GGD en huisartsen en heeft als missie de laatste groep Amsterdammers met hiv op te sporen en ze te behandelen. Dit meldt Nieuwsuur. Hiermee moet verdere verspreiding van het virus een halt toe worden geroepen.



Volgens de medisch specialisten weten veel mensen niet dat zij besmet zijn met het virus. Verwacht wordt dat dit voornamelijk speelt onder homoseksuelen en migranten.



Lees ook: Grote aids-conferentie in Amsterdam: 'Hiv in Nederland nog altijd een probleem'

Hiv-testen

Wat ook meespeelt is het geringe aantal hiv-testen dat wordt afgenomen in de stad. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat in de stadsdelen Centrum, West, Oost en Zuid-Oost nog weinig testen worden gedaan.



(Huis)artsen in die gebieden worden daarom aangespoord alerter te zijn op symptomen zoals huidaandoeningen. Wanneer er vermoedens bestaan moet meteen getest worden.