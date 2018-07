Albert Heijn Amstelveen gooit kip en gebak weg om hitte

De vestiging van Albert Heijn op het Rembrandthof in Amstelveen kan de koelingen niet meer op de juiste temperatuur krijgen door de warmte. Daardoor zijn ze genoodzaakt om producten als gebak, kip en rund weg te gooien en dus niet meer te verkopen.

'In verband met de warme temperaturen, kunnen wij onze koelingen niet meer op de juiste temperatuur krijgen. Helaas kunnen wij deze producten vandaag niet meer verkopen. Excuses voor het ongemak', staat er op een A4'tje in de winkel.

'Helaas is dit ook gebeurd bij vestigingen in Schiedam en Rotterdam. Het exacte aantal is nog onbekend. Wij betreuren het, maar de koelingen kunnen de hitte simpelweg niet aan en dan zijn de producten niet meer voedselveilig. Wel proberen wij voedselverspilling zo veel mogelijk tegen te gaan door er biogas en stroom van te maken door middel van vergisting', aldus een woordvoerder van Albert Heijn.