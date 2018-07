Automobilisten verleid met 500 euro om auto te laten staan

Vijfhonderd euro aan 'reiscredits' in ruil voor je parkeervergunning. Met die deal gaat de gemeente honderd Amsterdammers voor een proef verleiden twee maanden lang de auto te laten staan.

Het voornaamste doel is om inzicht te krijgen in het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals leenfietsen, -scooters, -auto's en het openbaar vervoer. De deelnemers zelf kunnen ervaren hoe het is geen gebruik te maken van de eigen auto.



De proef sluit aan op de doelstellingen van het college om de steeds drukker wordende stad op duurzame wijze bereikbaar te houden voor iedereen. 'Door Amsterdammers bewust te maken van andere, vooral gedeelde alternatieven benutten we de openbare ruimte een stuk efficiënter', meent wethouder verkeer Sharon Dijksma.



Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vanaf maandag aanmelden op de website van de gemeente.