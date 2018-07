Gemeente blundert met huisnummers: 'Ik woonde op 134, nu woon ik op 12'

Bewoners van het Narva-eiland in de Houthavens keken raar op toen plotseling hun huisnummerbordjes werden losgeschroefd, om vervolgens vervangen te worden door nieuwe. Klein detail: op die bordjes stonden totaal andere huisnummers.

En dat bleek géén vergissing te zijn. Bij de oplevering hebben alle appartementen op het eiland - zoals gebruikelijk - huisnummers gekregen. In januari bleek echter dat deze huisnummers onjuist waren. Ook de woning van Michiel Bles kreeg een nieuw nummer: 'Ik woonde op 134, maar nu woon ik op 12.'

De gemeente hanteert normaal gesproken een nummeringssysteem waarbij er vanuit het centrum van de stad wordt geredeneerd. Voor woningen in de Houthavens betekent dat dus in theorie: hoe westelijker, hoe hoger de huisnummers. Maar dat is in dit geval niet helemaal goed gegaan.

Ook wordt er aan de kant van de lage huisnummers nog gebouwd aan een nieuw woonblok. In theorie zou dit dus betekenen dat dit blok aflopende nummers zou moeten krijgen zoals -4 en -143. Dat kan niet. 'Ze zijn gaan nummeren van die kant naar hier, maar ze hadden juist van hier naar die kant moeten nummeren', legt Bles uit terwijl hij de straat in wijst.

Daarop werd besloten om de huisnummers per september te wijzigen en als het ware om te draaien. De voorheen lage huisnummers, zoals nummer 2, zouden dan hoge huisnummers worden, zoals nummer 140. Op deze manier houdt de gemeente zich aan haar nummeringssysteem én kan er gewoon doorgeteld worden naar het nieuwe woonblok.

Maar ondanks dat dit al in januari werd besloten, ontvingen de bewoners pas in juli een brief van de projectontwikkelaar. Bles: 'Ze hadden een brief gestuurd in januari, maar je kan natuurlijk niet een brief sturen aan iemand die er nog niet woont. Daarom heeft bijna niemand die brief gezien. De gemeente had ons gewoon eerder moeten informeren, dan hadden ze het misschien in januari al kunnen oplossen.'

De chaos was compleet toen gisteren - tot iedereens verbazing - de bordjes en klepjes werden gedemonteerd en vervangen. Wat bleek: de leverancier had de bordjes af en besloot deze uit enthousiasme 'alvast' te plaatsen. De gemeente laat weten dat zij de huisnummers tijdelijk terug gaan veranderen, tot de nummers officieel in werking treden in September.