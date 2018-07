Slechts enkeling vangt glimp op van bloedmaan

De mooie foto's van de bloedmaan kwamen vanavond niet uit Amsterdam maar uit bijvoorbeeld Griekenland en Egypte.

De maansverduistering waarbij de maan een schitterende rode gloed krijgt, had de mensen op Twitter flink in zijn greep. Maar de Amsterdammer kwam er bekaaid van af.

De bewolking gooide roet in het eten waardoor de maan moeilijk te zien was. De mooiste foto van de avond werd waarschijnlijk bij de Nijl in Egypte gemaakt.

Het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde aan de UvA streamde de bloedmaan live op Youtube. Op deze beelden was de maan beter te zien.