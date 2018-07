Halsema dompelt zich onder in 'urban jungle' Leidseplein en De Wallen

Er is genoeg op te lossen qua problematiek in het centrum. Grote drukte, uitgaansgeweld, discriminatie, granaten bij kroegen. Reden genoeg voor burgemeester Femke Halsema om zelf eens op stap te gaan op vrijdagavond.

Halsema bracht gisteravond een werkbezoek aan het Leidseplein en de Wallen waar ze sprak met portieren en eigenaren van horecazaken. Het centrum zucht en steunt onder de drukte, constateerde ombudsman Arre Zuurmond al eerder deze maand.

Zuurmond is er tijdelijk gaan wonen om zelf te ondervinden wat de problemen zijn. 'Een urban jungle, waar de overheid onduldbaar afwezig is, waar het recht van de sterkste geldt', schreef hij. 'De drukte en herrie is heftig. Constant geschreeuw, getoeter en een permanente stroom aan voorbijgangers. (...) Stag parties, muziek producerende mensen, af en toe een sirene, of een motor die veel te veel lawaai maakt.'

En dus was het tijd voor Halsema om zelf eens te gaan kijken. 'Vannacht met de burgemeester wezen schouwen op De Wallen', twittert Ilse Griek, lid van het dagelijks bestuur Centrum. 'Zodat ook zij een goed beeld krijgt van de drukte en overlast die bewoners ervaren. Het heeft onze aandacht.'

Wat Zuurmond betreft gaat de bezem door het centrum. 'Gebied voor gebied, te beginnen met het Leidseplein', zegt hij in Trouw vandaag. In een reactie laat een woordvoerder van de burgemeester aan de krant weten dat de problemen hardnekkig zijn. De aanpak ervan staat hoog op haar agenda.