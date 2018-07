Astroloog Freddy zag bloedmaan niet: 'Maar ik voel de energie!'

De bloedmaan hield de gemoederen gisteravond flink bezig. Veel mensen zaten klaar om ook maar een glimp van de rode maan op te vangen. Maar helaas, de bloedmaan die drie keer in een eeuw voorkomt, was voor lang niet iedereen te zien.

Astroloog Freddy Wissink ging met AT5 het dak op om naar de bloedmaan te kijken. Maar die was helaas nergens te bekennen. 'We zitten in Noord-Europa, dus de zichtbaarheid is laag.'

Teveel bewolking

Wissing legt uit hoe het mogelijk is dat de maan gisteravond een rode gloed had en waarom het voor hem bijna onmogelijk was de bloedmaan te zien. Er was namelijk teveel bewolking en de maan stond net te ver weg van de aarde. Was er sprake geweest van een helderblauwe nacht, dan hadden we de bloedmaan wel gezien. 'Dan zag je de zon van achter de maan schijnen.'

Wissing vond het niet zo heel erg dat de maan niet te zien was, want 'ik voel de energie!'

Vinger naar de neus

De astroloog geeft ook nog een tip mee voor de komende zes maanden. 'Dat iedereen 's morgens als ie wakker wordt even zijn vinger naar de neus legt en luistert welke neusgat open is. Dan ga je met dat been als eerste uit je bed. Dat betekent dat je met de goede energie 's morgens het bed uitstapt.'