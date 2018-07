Met deze brief probeert Airbnb de Amsterdammer voor zich te winnen

Airbnb heeft de tegenaanval geopend tegen de bakken kritiek die het over zich heen krijgt. Met een brief van de al niet echte Eva, geboren en getogen in de stad, probeert het 'Lieve Amsterdammer' voor zich te winnen.

Voor de brief is een paginagrote advertentie gekocht in onder meer de Volkskrant, waarschijnlijk als onderdeel van de deze week aangekondigde campagne. Het bedrijf wordt naar eigen zeggen vaak weggezet als veroorzaker van massatoerisme, maar vindt dit imago onterecht.

En dat vindt ook brievenschrijfster Eva, sinds 2016 verhuurt ze via Airbnb. 'Sindsdien heeft ons gezin heel veel leuke en interessante mensen ontmoet (...) Toen we begonnen, waren onze buren bang voor overlast.' SP-fractieleider Erik Flentge is op zijn zachtst gezegd niet vatbaar voor Eva's argumenten:

Dag Eva,

Toen Airbnb begon, dachten sommigen dat t ‘deeleconomie’ was.



Inmiddels weet iedereen beter. Woningen worden opgekocht om te dienen als illegaal hotel. Starters hebben t nakijken.



De stad is overvol. Amsterdammers worden verdrongen. Heb je dat wel eens bedacht, Eva? pic.twitter.com/N5Zi4PDTkH — Erik Flentge (@ErikFlentge) July 28, 2018

'Kritiek doet pijn'

Eva zegt het heel erg te vinden dat Airbnb de schuld krijgt van alle problemen met toerisme. 'Het kwetst me oprecht dat mensen negatief denken over Airbnb, terwijl ik er zoveel vreugde uithaal', aldus Eva, om te besluiten met: 'Ik hoop dat ik jullie met deze brief kan laten inzien dat onze b&b geen link heeft met de stereotype overlast-gevende toerist!'

'Amsterdamse hosts willen graag hun verhaal delen', schrijft het bedrijf in de advertentie. 'Airbnb biedt ze daarvoor deze ruimte aan.'