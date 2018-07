Pride 2018 van start met PrideWalk naar Vondelpark

De Pride barst weer los dit weekend, het festijn is zoals gebruikelijk afgetrapt met de PrideWalk.

Grote publiekstrekker is traditiegetrouw de Canal Parade volgende week zaterdag. Op het evenement komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers af. Met het thema 'Heroes' wil de organisatie dit jaar mensen in het zonnetje zetten die zich op allerlei manieren inzetten voor anderen, of ze nu wel of niet behoren tot LHBTI-gemeenschap.

De eerste dag begint met toespraken en optredens bij het Homomonument op de Westermarkt. Daarna loopt een stoet met naar verwachting duizenden deelnemers in de zogeheten PrideWalk door de binnenstad naar het Vondelpark voor de officiële openingsceremonie.



Duizenden deelnemers

De demonstratieve Pride Walk door Amsterdam telde volgens de organisatie dit jaar aanzienlijk meer deelnemers dan vorig jaar. Een woordvoerder schat dat 10.000 tot 12.000 mensen meeliepen door het centrum.