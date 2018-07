Eigenaar B&B verzekert: 'Eva is echt, Airbnb-brief is niet nep'

'Ik run gewoon een B&B waar nette toeristen komen.' Onderneemster Eva klinkt verrast aan de telefoon, ze had er blijkbaar niet op gerekend dat ze tijdens haar vakantie gebeld zou worden na de paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag.

Airbnb publiceerde in de krant een brief van de hand van Eva. 'Amsterdamse hosts willen graag hun verhaal delen', schrijft het bedrijf. 'Airbnb biedt ze daarvoor deze ruimte aan.' In haar brief zegt Eva niet te begrijpen waarom mensen zo negatief zijn over Airbnb.

'Drukte komt niet door mij'

Ze runt een bed and breakfast in het centrum, een kamer kost 160 euro per nacht. Ze zegt te zijn aangesloten bij het platform Amsterdam Gastvrij. Via dit platform kwam ze in contact met iemand van Airbnb en zei toen: 'Als jullie iets willen gaan doen tegen het slechte imago van Airbnb, bel me dan'.

En zo geschiedde. Ze schreef de brief voor de advertentie, volgens Eva 'klopt het gewoon niet dat mensen zo negatief over AirBnB denken'. 'Natuurlijk is het op sommige plekken te druk en is er overlast van dronken toeristen enzo, maar dat ligt niet aan een B&B zoals ik die heb.'

Volgens Eva is de advertentie vandaag zeker niet de laatste, er zijn ook andere brieven die nog gepubliceerd zullen worden.