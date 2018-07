Taakstraf voor aanranding in kroeg Rembrandtplein

Een 30-jarige man is veroordeeld tot een dag cel voor het aanranden van een vrouw in een kroeg aan het Rembrandtplein. Een ontmoeting aan de bar begon nog gezellig maar nam daarna een voor de vrouw ongewenste wending.

Op beelden van de kroeg is volgens de rechtbank te zien dat de twee die nacht in januari aan de praat raken. Even later staan ze achter elkaar, de man heeft toegegeven met zijn hand in haar onderbroek te hebben gevoeld.

Onzedelijke handelingen, zoals het slachtoffer beweert, heeft hij niet gedaan, zegt de man. De rechtbank acht dit echter wel bewezen. Van een (poging tot) verkrachting is de man vrijgesproken.

Voor aanranding krijgt hij een dag cel opgelegd, 200 uur taakstraf en 1500 euro schadevergoeding. In de strafbepaling is meegenomen dat de man een nagenoeg leeg strafblad had. De één dag celstraf is opgelegd omdat een taakstraf alleen niet is toegestaan.

Zelfverzekerdheid verdwenen

'De verdachte heeft door zijn handelen grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer', oordeelt de rechtbank. 'Ze heeft zelf verklaard dat zij, toen het net was gebeurd, aan niets anders kon denken dan: Ik wil hier niet zijn.'

'Zij beschrijft ook dat haar emoties, karakter en persoonlijkheid zijn veranderd. De zelfverzekerde persoon die zij was, vindt zij nog maar zelden terug. Zij is bang om verdachte tegen te komen en is sinds de gebeurtenis onder behandeling bij een psycholoog.'