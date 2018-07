Mysterieuze blauwe lichtjes gespot: 'Dacht dat ik gek werd'

De bloedmaan trok veel bekijks gisteravond, maar AT5 kreeg ook meldingen binnen van een aantal onverklaarbare blauwe lichten in de lucht.

Uit verschillende delen van de stad kwamen de meldingen binnen. Peter keek gisteren met een vriend naar de bloedmaan op het Cruquiusplein in Oost toen de twee uit het niets een aantal blauwe lichten in de lucht zagen. 'Rond half elf 's avond zag ik een grote formatie lichten, soort van sterren, snel door de lucht vliegen. Het was een heel indrukwekkend verschijnsel wat moeilijk te verklaren was.'

'Ze vlogen razendsnel!'

Peter probeerde via Google te ontdekken wat het was en kwam toen terecht op de website ufomeldpunt.nl. Hij deelde zijn ervaring op het platform en kreeg tot zijn verbazing reacties van andere Amsterdammers die hetzelfde hadden gezien. 'Ik zag ze ook in Noord. Ik rende naar binnen om mijn kind te halen en die zag ze ook. Ze vlogen razendsnel!', zegt Zeola op de site.

Ook Lisa zag de blauwe lichten in de lucht vliegen vanuit Zeeburgereiland. 'Ook gezien, ik dacht dat ik gek werd. Ik heb ook nooit eerder op een site als deze gezeten. (...) Ik was zo gefrustreerd dat ik niks las op het internet dat iemand dit ook zag. Blij dat ik niet de enige ben!'

'Gewoon satellieten'

Lucas Ellerbroek is sterrenkundige en heeft de lichtstipjes zelf ook aan de horizon voorbij zien komen. 'Volgens mij waren dat gewoon satellieten, bijvoorbeeld Iridium satellieten (maakt onder andere mobiele communicatie mogelijk, red.). Die kan je op een heldere avond gewoon zien overtrekken.'



UPDATE 17.23 uur

Satellieten? Of toch 'gewoon' feestattributen? Een Amsterdammer laat AT5 weten het mysterie op te kunnen lossen. 'Bij een trouwerij op Blijburg zijn gisteravond ballonnen met lichtjes erin opgelaten. Waarschijnlijk zijn die gezien!'