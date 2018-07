De Jong: In principe is het de bedoeling dat ik blijf

Er wordt al maandenlang getrokken aan Frenkie de Jong, maar het lijkt erop dat de Ajacied nog een seizoen in de Johan Cruijff Arena speelt.

De Jong wordt al een tijdje gelinkt aan FC Barcelona. De middenvelder acht de kans groot dat hij bij Ajax blijft, maar niets is zeker. 'Ik kan niets beloven maar in principe blijf ik wel bij Ajax', zegt De Jong tegen Fox Sports. 'Het is gewoon voetbal. Het kan elke week of elke dag veranderen.'

Twee weken geleden gaf De Jong tegen AT5 ook nog aan bij Ajax te willen blijven. 'Ik denk dat ik dit seizoen nog wel bij Ajax blijf'.

Lees ook: Frenkie de Jong: 'Ik denk dat ik nog een seizoen bij Ajax blijf'

De Jong maakte afgelopen woensdag tegen Sturm Graz zijn officiële rentree na maandenlang blessureleed. Trainer Erik ten Hag sprak vol lof over het optreden van de Ajacied.