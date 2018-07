'De Pride is niet alleen feest, maar ook opkomen voor rechten'

Vandaag startte de Pride Amsterdam met de Pride Walk, een optocht,van het Homomonument, naar het Vondelpark waar tolerantie centraal stond. Ongeveer 12.000 mensen liepen mee.

'Vandaag lopen we voor al die mensen die er niet kunnen zijn. Die in 76 landen wonen waar ze niet zichzelf mogen zijn', zegt Frits Huffnagel, voorzitter van Gay Pride Amsterdam, tegen AT5.

In sommige culturen is homoseksualiteit vandaag de dag nog steeds taboe. 'Ik ben van Surinaams-Hindoestaanse afkomst en het is belangrijk om mee te lopen. Bij ons plegen grote groepen mensen zelfmoord, omdat ze niet uit de kast kunnen komen', zegt een vrouw.

De Pride staat algemeen bekend om het feesten, maar volgens deze deelnemer heeft het ook een diepere betekenis. 'De Pride is niet alleen feest, maar het is opkomen voor rechten. Hand in hand lopen is niet altijd meer gebruikelijk in Amsterdam, daarom is het belangrijk dat we op zo'n dag over de top kunnen gaan.