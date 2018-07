Tramverkeer korte tijd verstoord na ongeval Zuid

Bij een ongeluk op de Willemsparkweg in Zuid zijn zaterdag aan het begin van de avond twee mensen gewond geraakt.

Het ongeluk, waarbij een snorscooter in botsing kwam met een auto, gebeurde kort voor 19.00 uur. Als gevolg van de aanrijding moest tram 2 enige tijd worden omgeleid.



Over de precieze oorzaak van het ongeval en de aard van de verwondingen van de slachtoffers is niks bekend.

Tram 2 update: rijdt weer de eigen route. Houd rekening met enige vertraging. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) July 28, 2018

Beelden: Inter Visual Studio