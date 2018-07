Politiehelikopter ingezet bij zoektocht naar inbrekers in Zuidoost

In een poging een aantal inbrekers te vinden is zaterdagavond een politiehelikopter ingezet in Zuidoost.

De heli cirkelde enige tijd boven de wijk Kelbergen. Samen met agenten op de grond werd gezocht naar drie inbrekers die in Weesp zouden hebben toegeslagen. Twee van hen zouden rond 20.15 uur zijn aangehouden, meldt een getuige.

Foto's: Inter Visual Studio