Molukkers bijeen op Kwaku: 'Ik zie allemaal bekenden'

Duizenden Nederlanders van Molukse afkomst verzamelden zich vandaag in het Nelson Mandelapark voor de Molukse Dag op Kwaku.

Er was Molukse muziek te horen en er stonden kraampjes met informatie over de geschiedenis van de Molukkers. 'Ik zie allemaal bekenden', vertelde een bezoeker. 'We zien elkaar meestal alleen op begrafenissen en bruiloften, dit is echt een heel goed moment om elkaar met mooi weer en een goed georganiseerd evenement te zien.'

Het is inmiddels het derde jaar dat er een Molukse dag op Kwaku is. Volgens de bezoekers en ondernemers op het festival is de dag telkens enorm populair. 'Het park ging om 14.00 uur open, om 15.00 uur was het vol en nu is het 16.00 uur en kun je er bijna niet meer lopen.'

Toch zijn er niet alleen Molukkers vandaag. 'Het is een smeltkroes van diverse nationaliteiten', stelt iemand. 'Het is zo mooi om te zien hoe dat allemaal zo mooi samen gaat. De meeste mensen zouden echt naar Kwaku moeten, om te proeven van de sfeer van diverse culturen.'

Een andere festivalganger is ook enthousiast over de sfeer. 'Iedereen groet elkaar en geeft een handje. Je kent ze niet, maar je groet ze. En dat is leuk.'