Topdrukte op Schiphol barst los: 'Nieuw record in de maak'

Er landen en vertrekken vandaag zo veel passagiers op Schiphol, dat het ontzettend druk wordt op de luchthaven. Morgen is zelfs de drukste dag van het hele jaar.

Op maandag verwacht Schiphol zo'n 240.000 reizigers. Dat is een stijging van 6 procent en daarmee ook een nieuwe drukterecord voor het vliegveld.

Hoewel passagiers niet ontkomen aan de drukte, denkt Schiphol dat het geen gekkenhuis zal zijn. 'We hebben echt alles uit de kast gehaald om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Tot nu toe is dat deze zomer redelijk gelukt. Grote vertragingen zijn uitgebleven', zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Niettemin zijn de rijen wel langer dan op andere dagen. Schiphol raadt reizigers aan om niet te laat, maar ook niet te vroeg naar de luchthaven te komen. 'Drie uur van tevoren is doorgaans genoeg.'