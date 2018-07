Getatoeëerde man met lang haar gezocht voor zedendelict

De politie zoekt naar een man die verdacht wordt van een zedendelict dat vanochtend vroeg plaatsvond. Via Burgernet is zijn signalement verspreid.

Na het zedendelict is de man er op de fiets vandoor gegaan in de buurt van Ruigoord in het Westelijk Havengebied. Hij is een vrij opvallende verschijning, want in de melding van Burgernet wordt hij omschreven als blank met lang blond haar. Ook heeft hij oorbellen in.

Verder is de verdachte te herkennen aan een tattoo op zijn arm. Hij draagt een korte broek en een lang hemd met verschillende kleuren. Mensen die hem zien, worden verzocht om 112 te bellen.