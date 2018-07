Vrouw (61) neergestoken in nachtopvang: verdachte aangehouden

Een 61-jarige vrouw is vannacht gewond geraakt bij een steekpartij in de nachtopvang in de Poeldijkstraat.

Dat gebeurde rond 4.45 uur. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt.

Ook over de ernst van de verwondingen kan de politiewoordvoerder nog niets zeggen. Wel zou het slachtoffer volgens een getuige met spoed naar het VU zijn gebracht voor behandeling.

Het pand aan de Poeldijkstraat is sinds vorig jaar een nachtopvanglocatie van HVO Querido. Behalve aan daklozen biedt de organisatie in het pand ook opvang aan mensen uit instellingen die binnen afzienbare tijd op zichzelf gaan wonen.