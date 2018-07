Celstraf voor poging doodslag met volle bierfles

Een 43-jarige man is deze week veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden voor een poging tot doodslag. Het wapen dat hij daarbij gebruikte was een bierfles.

De politie kreeg op 30 maart 2018 een melding binnen van een zware mishandeling aan de Karspeldreef in Zuidoost. Daar troffen ze half zeven 's avonds voor flat Kralenbeek een slachtoffer aan op straat. De man een een flinke snee van zo'n 5 centimeter aan zijn hoofd. Het bloed 'pompte' uit de diepe wond, er bleek een slagader te zijn geraakt.

Hoewel het slachtoffer veel bloed verloor, overleefde hij het incident. Hij vertelde dat hij uit het niets geslagen was door een bekende van hem. Getuigen bevestigden het verhaal. De 43-jarige dader had het slachtoffer met een volle fles bier geslagen. Volgens getuigen was er verder ook geen ruzie geweest tussen de twee mannen. De dader verklaarde dat hij zich niets kon herinneren van het incident, omdat hij een black-out had.

Klaarlichte dag

Het slachtoffer overleefde de aanval ternauwernood en ondervindt nog altijd veel fysieke en mentale schade. Dat de dader op klaarlichte dag toesloeg, vindt de rechtbank extra erg. Daarom moet de 43-jarige dader twintig maanden de cel in. Ook moet hij het slachtoffer ruim 1600 euro schadevergoeding betalen.

De straf is overigens lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste een celstraf van drie jaar.