Wallenbewoners openen huiskamer om bezoekers op asociaal gedrag te wijzen

Bewoners van het Wallengebied gaan bezoekers hoogstpersoonlijk vertellen dat er op de Wallen niet alleen gewerkt, maar ook gewoond wordt. Daarvoor is een pand aan de Lange Niezel ingericht, dat drie halve dagen per week zal worden bemand door een afvaardiging van het lijdend voorwerp.

Het initiatief is onderdeel van de campagne I live here, bedoeld om bezoekers van het Wallengebied bewust te maken van het feit dat er 'ook gewoon mensen wonen om rekening mee te houden', zo schrijft de gemeente.

Dat gebeurt nu veel te weinig, zo ervaart ook ombudsman Arre Zuurmond aan den lijve. Na een continue stroom klachten van bewoners besloot hij onlangs vier maanden lang een deel van de week op de Wallen te gaan wonen, om zelf te ervaren hoe groot de overlast eigenlijk is.

Een van de eerste uitingen van de campagne - die vorige maand van start is gegaan - is een aantal levensgrote afbeeldingen van buurtbewoners die buurtbewoners op de ruit van hun voordeur kunnen plakken. Passerende voetgangers zullen zich daardoor sneller realiseren dat er tussen de coffeeshops en grillrooms ook mensen wonen, zo is de gedachte.

De afbeeldingen van buurtbewoners ook in de horeca ingezet, al zijn ze daar een (paar) maatje(s) kleiner. Behalve op posters kunnen cafébezoekers de buurtbewoners ook op hun bierviltjes tegenkomen. 'Enjoy it like you would in your own neighbourhood', luidt een van de slogans waarmee bewoners het gedrag van toeristen proberen te beïnvloeden.

Informatiecentrum

In aanvulling op de posters is nu dus ook het pand aan de Lange Niezel 27 omgetoverd tot tijdelijk informatiecentrum. Het centrum is open op donderdag, vrijdag en zaterdag en wordt bemand door buurtbewoners die met nieuwsgierige bezoekers in gesprek gaan over het wonen op de Wallen.

Het pand wordt tijdelijk aangeboden door vastgoedbedrijf 1012Inc, dat de leefbaarheid en de woonfunctie van postcodegebied 1012 wil vergroten. Behalve als informatiecentrum zal het pand ook gebruikt als buurthuis, want op de eerste verdieping kunnen buurtbewoners gratis terecht voor activiteiten.

Politie

Behalve met toeristen kunnen bewoners van het Wallengebied in het pand ook in gesprek met de politie. In augustus en september zijn de teamchefs van het bureau Amsterdam Centrum-Burgwallen in totaal zes dagen aanwezig om klachten en suggesties aan te horen.

De I live here-campagne is ontwikkeld in samenhang met de campagne Enjoy & Respect, waarmee wordt getracht het overlast van Britse en Nederlandse mannen tussen de 13 en 34 jaar oud in te tomen. Zo krijgen zij via social media en in het straatbeeld bijvoorbeeld te zien hoe hoog de boetes zijn voor onder meer wildplassen, geluidsoverlast en openbaar dronkenschap, feiten waar deze doelgroep zich relatief vaak schuldig aan maakt.

Het pand aan de Lange Niezel is op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 18.00 uur geopend. De gemeente benadrukt dat het initiatief staat op valt met de betrokkenheid en inzet van bewoners.

De gemeente noemt de I live here-campagne 'geen toverstaf waarmee alle overlast als sneeuw voor de zon verdwijnt', maar ziet het wel als een goede aanvulling op andere maatregelen als het Binnenstad Offensief en de nieuwe regels voor gidsen. Eind dit jaar worden de effecten van de campagne onderzocht.