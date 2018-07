Blind doet oproep aan Halsema: 'Huldiging op Museumplein'

Hij is pas net terug in de stad, maar Daley Blind heeft nu al een verzoek aan burgemeester Femke Halsema.

Dat bleek tijdens de spelerspresentatie tijdens de open dag van Ajax. De Telegraaf beschrijft hoe Blind voor de camera van Fox Sports een wens uit richting de baas van de stad.

'Ik wil eigenlijk meteen een oproep doen aan Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Als we dit seizoen kampioen worden, moet de huldiging weer op het Museumplein zijn', zegt Blind. 'Dat is nog steeds mijn gevoel en daar zou de burgemeester haar best voor moeten doen.'

Hoogmoed komt voor de val ?! — Jack van Gelder (@jackvangelder) July 29, 2018

In 2011 was de laatste keer dat Ajax-supporters het kampioensfeest op het plein mochten vieren. Dat liep nogal uit de hand. Vandalen zorgden voor honderdduizenden euro's aan schade in de omgeving en 160 mensen raakten gewond.