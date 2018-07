'Smokkelgarage' in De Baarsjes blijft voorlopig gesloten

Garagebedrijf Atlas blijft voorlopig gesloten. In de garage in De Baarsjes worden naar verluidt auto's voorzien van verborgen ruimtes, bedoeld voor drugstransporten.

Dat bepaalde de voorzieningenrechter deze week. Het garagebedrijf in de Lumeijstraat werd eind vorige maand gesloten door waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Hij vond dat Atlas 'een ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde' nadat hij een politie-onderzoek onder ogen had gekregen.

Lees ook: Recherche rolt netwerk van drugsdealende fietskoeriers op

Nadat auto's in de garage zijn voorzien van verborgen ruimtes, bezorgen ze volgens de politie cocaïne en heroïne door heel Europa. In het bedrijf zijn diverse criminelen gespot door de recherche. Al met al faciliteerde de garage dus de drugshandel, concludeerde Van Aartsen.

Niet illegaal

De eigenaar van de garage stapte naar de rechter omdat het inbouwen van verborgen ruimtes in een auto helemaal niet illegaal is. Net als dat de verkoop van versleutelde pgp-telefoons niet strafbaar is. Bovendien gaat het nog om vermoedens en is er niet eens een auto met verborgen ruimte aangetroffen in de garage, laat staan drugs.

Lees ook: 'De ondermijning van de stad door criminelen nadert een kritisch punt'

Toch vindt de voorzieningenrechter het 'voldoende aannemelijk' dat de verdenkingen van de burgemeester en politie kloppen. Zo blijkt uit onderzoek dat de eigenaar van het garagebedrijf een Volkswagen verbouwde die later in Scandinavië werd gestopt. De Zweedse douane trof 17 kilo heroïne en 2 kilo cocaíne aan onder de bestuurdersstoel.

5 kilo heroïne

Ook andere auto's die werden verbouwd bij Atlas werden later onderzocht. In de bumper van een Audi die Zwitserland als bestemming had, zat 8 kilo heroïne. 'Al met al biedt dit voldoende aanknopingspunten voor de conclusie dat het garagebedrijf wordt gebruikt als sleutelplaats voor de drugshandel', aldus de voorzieningenrechter.

Lees ook: Raad bespreekt ondermijning door stromen zwart geld in de stad

Daarnaast merkt de voorzieningenrechter op dat de eigenaar van garage Atlas vorige maand ook nog is aangetroffen in een bedrijfsauto met 5 kilo heroïne. 'Dit versterkt het vermoeden dat het garagebedrijf gelinkt kan worden aan drugshandel.'