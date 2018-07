Janine Abbring is 'een beetje bang' voor zomergast Van Gaal

Presentatrice Janine Abbring is 'een beetje bang' voor Louis van Gaal, de man die ze binnenkort voor het VPRO-programma Zomergasten live het vuur aan de schenen legt. 'Maar volgens mij is iedereen een beetje bang voor Van Gaal.'

Dat zegt ze in aanloop naar de eerste van de zes afleveringen in een interview met Nu.nl. Vanavond bijt ze het spits af met theatermaker Romana Vrede, volgende week zondag staat het interview met Nederlands succesvolste coach op het programma.

Toch verwacht ze dat Van Gaals onvoorspelbaarheid een grote bijdrage leveren aan het succes van de aflevering. 'Dat maakt hem een superinteressante gast, want als het spannend is, is het goed', zegt Abbring. Bang dat de aflevering door Van Gaals starre houding een flop wordt, is ze allerminst.

Reddingsboei

"Dan heb je altijd nog alle fragmenten als reddingsboei. Want hij heeft dingen die hij wil vertellen en we hebben die fragmeten. Dus hoe dan ook maak je wel drie uur televisie, en leuke televisie, maar of je het dan nog een level hoger weet te tillen, is de vraag."

Behalve over de coach gaat de aflevering ook over de mens Van Gaal, zei hij eerder tegen de VPRO. 'Voor mijn familie zal het herkenbaar zijn, voor de rest van Nederland eventueel een openbaring.'