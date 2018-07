Robin van Persie doet niet mee aan '010 vs. 020'

Robin van Persie heeft kleine Feyenoord-fans uitgelegd dat ze geen hekel moeten hebben aan Ajax.

Dat deed hij tijdens een persconferentie met de jonge supporters, schrijft Voetbal International. De inmiddels 34-jarige Van Persie kreeg de vraag of hij 'ook zo'n hekel heeft aan 020'. Toen volgde een vloek in de kerk.

'Ik heb geen hekel aan Ajax, want zo heet die club. Het is ook helemaal niet goed om een hekel te hebben aan iets of iemand, dat hoort niet', legde de geboren Rotterdammer uit. 'Zéker niet aan Ajax. Zij zorgen juist voor mooie concurrentie en leuke wedstrijden, toch?'

Dat voetballers de rivaliteit tussen '010' en '020' ontgroeien, is vaker te zien. Sjaak Swart zong al eens het lijflied van Feyenoord en een delegatie Ajacieden speelde eerder dit jaar mee in de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt. Die delegatie werd overigens wel uitgefloten door het Feyenoord-publiek.