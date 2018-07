Tot rust komen tijdens Gay Pride op mannencamping: 'Het is vrijheid blijheid'

In alle rust bijkomen van de drukte van de Gay Pride in de stad? Die mogelijkheid biedt Holland Men Camp in Loosdrecht. 'Het is vrijheid blijheid', zegt een campinggast.

Op zo'n dertig minuten rijden van Amsterdam ligt de speciale camping alleen voor mannen. En die komen er massaal op af, helemaal tijdens de Gay Pride deze week. 'Mensen uit Nederland, België en Duitsland komen hier naartoe. Die komen hier ook voor de Canal Parade. Een geweldig evenement met een eigen karakter op de grachten van Amsterdam', zegt campingeigenaar Wim Steman.

Gelijkgestemden

Op de Holland Men Camp mogen de mannen helemaal zichzelf zijn. Zo loopt de één naakt rond en de ander in leer. Eén van de campinggasten is Marco uit Amsterdam. 'Mannen kijken toch altijd een beetje naar mannen. Dat gebeurt gewoon. Als je op een andere camping staat, doe je dat toch een beetje stiekem. Sommige mannen vinden dat alleen niet fijn. Je bent hier met gelijkgestemden. Het is ongedwongen, sociaal.'

Dat sociale aspect is heel belangrijk, zo legt de eigenaar uit. 'Wij vinden het belangrijk dat de gasten elkaar leren kennen. Daarom hebben wij een whiteboard. Daar tekenen we de locatie van onze gasten op het veld op en schrijven hun namen erbij. Zo kunnen de gasten elkaar bij naam aanspreken in plaats van ''hey jij daar'', dat maakt het ook gezelliger.'

'Beetje onwennig'

Marco: 'We kwamen woensdag als nieuwelingen aan. We vonden het eerst zelf ook wel een beetje onwennig. Maar binnen de kortste keren zaten we in de groep. Het is vrijheid blijheid. Dat is op andere campings wel eens anders.'

Komende week worden er veel gasten verwacht die zaterdag een bezoek gaan brengen aan de Canal Parade in de stad. De camping is een groot succes en dan ook helemaal volgeboekt. 'De camping is ook als gezelligheid voor ons. Het is ook een hobby. Het kost veel tijd en levert een klein beetje geld op. Maar we hebben er plezier van, dat is het aller belangrijkste', besluit Wim Steman.