Angst voor levensgevaarlijke boom: 'Dit gaat een keer mis'

Foto: Foto via AT5 WhatsApp (06 5119 0938)

Een boom langs de Postjeskade valt beetje bij beetje uit elkaar. Dat levert gevaarlijke situaties op, vertellen buurtbewoners.

De afgelopen maanden valt de ene na de andere tak uit de boom in de Westindische Buurt. Het begon in april. 'Toen hebben we buren gewaarschuwd om daar niet meer hun auto te parkeren', vertelt een bewoner. Maar omdat de takken van de Canadese populier uit het niets naar beneden komen, lopen niet alleen auto's risico.

'Een paar weken geleden liep er een man met een kleintje op zijn schouders. De tak miste hem met nog geen halve meter, je hoorde hem schreeuwen.' Ook vandaag was er een angstkreetje te horen langs de Postjeskade. Een tak viel toen er net een bootje voorbij kwam. Het was al de tweede vallende tak van de dag.

Dikke takken

'Ik ben niet anti-bomen', zegt een bewoner. Toch wil ze graag dat de gemeente maatregelen neemt voordat er iemand wél gewond raakt. Deze ene specifieke boom moet weg. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Buurtbewoners zijn door de gemeente doorverwezen naar het 'Canadase populierenproject'.

Vorig jaar besloot de gemeente namelijk al om een kleine duizend van de zevenduizend Candadese populieren in de stad te kappen. De reden? Ze zijn levensgevaarlijk omdat er zomaar dikke takken uit kunnen vallen. Maar langs de Postjeskade werden de meeste Canadese populieren als gezond bestempeld.

De mensen van het 'Canadese populierenproject' laten de bewoners nu weten graag te gaan snoeien op de Postjeskade (dat gebeurde twee jaar geleden voor het laatst). Maar omdat dit in samenspraak met het stadsdeel moet en er ook een vergunning voor nodig is, kan dit nog wel 'enige tijd' duren.

Bewoners zouden toch liever zien dat er nu al actie ondernomen wordt tegen de ene specfieke boom die al z'n takken aan het verliezen is. 'Dit gaat een keer mis.'