Uitgestapte automobilist geschept na botsing op A10

Een man is vanmiddag op de A10-West geschept en zwaargewond geraakt. Het slachtoffer was kort daarvoor betrokken bij een ongeluk en werd aangereden toen hij uitstapte om z'n gevarendriehoek op de weg te plaatsen.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het slachtoffer ter plaatse wordt gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Behalve ambulance en brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Drie rijstroken waren gedurende twee uur afgesloten voor politie-onderzoek en bergingswerkzaamheden. Alle rijstroken heeft Rijkswaterstaat inmiddels weer vrijgegeven.

Botsing

Over het ongeluk voorafgaand aan de aanrijding is niet veel bekend. Op beelden is te zien dat er minimaal drie auto's bij betrokken waren. Voor zo ver bekend raakte daar niemand bij gewond.