Hoe hitteproof is Amsterdam?

Het zal u niet zijn ontgaan: Het was afgelopen week bloedheet in de stad. Op het hoogtepunt was het zelfs 37 graden. Dit had vele gevolgen. Zo verdorde al het groen, overheerste blauwalg het zwemwater en functioneerden de bruggen voor geen meter. Is Amsterdam eigenlijk wel opgewassen tegen de hitte?

Het was natuurlijk overal heel warm, maar in dichtbevolkte gebieden als Amsterdam is de hitte nóg extremer. 'Dat komt door het zogenoemde 'hitte-eiland-effect'', legt Lisette Klok uit. Voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet zij onderzoek naar de 'klimaat bestendige stad'.

'De materialen in de stad en het feit dat er minder groen is, zorgt ervoor dat de warmte langer wordt vastgehouden. Zeker na een aantal hete dagen'.

Geen uitzondering

Volgens het KNMI is het warme weer geen uitzondering en kunnen we de komende jaren nog meer extreem weer verwachten. En daar is Amsterdam niet helemaal goed op voorbereid. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplicht gemeenten om in 2050 klimaatbestendig te zijn en in 2020 hier maatregelen voor te bedenken. 'Ze hebben niet op hun netvlies wat het allemaal betekent', aldus Klok.

Verzakte woningen & blauwalg

Dat extreme warmte en droogte veel gevolgen kan hebben, was de afgelopen tijd goed te merken. Zo ontstond er een toename aan verzakte woningen en kwamen er fietspaden omhoog.

Ook de Amsterdamse flora en fauna hebben het zwaar te verduren. Planten en gras verdorren, terwijl bomen nu al hun bladeren verliezen. Vele zwemplekken in de stad, zoals Blijburg, Sloterplas en de Nieuwe Meer, zijn bevuild geraakt met blauwalg.

Het weer zorgde misschien nog wel voor de meeste kuren bij bruggen. Veel bruggen bleven de afgelopen dagen gesloten, omdat ze oververhit waren en anders beschadigd zouden raken. Het koelen van bruggen met water was daar niet tegen opgewassen.

Onbetrouwbaar

D66-raadslid Jan-Bert Vroege maakt zich zorgen, met name over de infrastructuur. 'Die moet gewoon door kunnen draaien, ook als het mooi weer is. Dat kan ook in veel warmere steden'.

Door de gesloten bruggen werd de Amsterdamse scheepvaart de afgelopen dagen flink verhinderd. 'D66 wil dat scheepsvaart een groot deel van het vrachtverkeer gaat vervangen. Dan moet dat wel betrouwbaar zijn', zegt Vroege. 'Dan moeten de bruggen gewoon open en dicht kunnen'.

Zout strooien

Het raadslid wil daarom dat het stadsbestuur gaat onderzoeken hoe de infrastructuur beter voorbereid kan worden op extreme hitte. 'Ik ben ook geen technicus, dus ik hoop we kunnen kijken wat werkt bij andere steden in de wereld'.

In andere gemeenten in Nederland wordt momenteel zout gestrooid om oververhitting van asfalt tegen te gaan. Dat ziet Vroege ook wil zitten. 'Daar wordt het asfalt ook witter van. Wit weerkaatst, in plaats van zwart asfalt dat zonlicht aantrekt. Het wit maken van bruggen zou al kunnen helpen om de ergste nood te lichten'.

'Amsterdam Rainproof'

Infrastructuur is echter niet het enige dat onder druk staat bij extreem weer. 'Er zijn ook gevolgen voor netwerken, gezondheid van bewoners, voor het groen in de stad, voor de waterkwaliteit -en kwantiteit en voor de leefbaarheid', geeft Klok aan. Om duidelijk te maken waar gemeenten allemaal rekening mee moeten houden, ontwikkelde ze samen met Jeroen Kluck een mindmap, waarop te zien is welke gevolgen extreme hitte allemaal kan hebben voor een stad.

De gevolgen van hitte voor de stad: @ons_water geeft mooie zichtbaarheid aan onze @HvAUrbanTech mindmap hierover in https://t.co/9V7jFtgUk4 pic.twitter.com/Cfxi8dd4RJ — Lisette Klok (@klok_e) February 13, 2017

Overigens is Amsterdam niet op alle klimaatsverandering onvoorbereid. 'Amsterdam heeft een programma, Amsterdam Rainproof, waarin gewerkt wordt aan een regenbestendige inrichting van de stad', aldus Klok. 'Daar zijn de mogelijke problemen en oplossingen al bekend. Het zou mooi zijn als er ook een hitteproof programma uitgewerkt wordt'.