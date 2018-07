Regen mag pret niet drukken op mogelijk allerlaatste dag Landjuweel

Het is misschien wel de allerlaatste dag van festival Landjuweel ooit op Ruigoord en het ging ook nog eens regenen. Dit had echter geen enkel negatief effect op de sfeer onder de bezoekers.

Kleurrijk versierde mensen, blote voetjes in het gras en veel verschillende live-acts. Iedereen die vandaag Landjuweel bezocht beleefde weer een authentiek dagje Ruigoord, waar zelfs de regen werd omarmd.



'Heerlijk! Meestal zijn de hangmatten bezet, dit dan de kans. Je moet er wat voor over hebben, maar we zijn niet van suiker hè?', zegt een man vanuit een vochtige hangmat.



Ook een artiest die van een schelp zijn instrument had gemaakt zag de druppels als iets positiefs. 'Hoe meer regen hoe beter voor Nederland op dit moment. Het kan niet genoeg regenen.'

Mogelijk laatste editie

De editie van dit jaar staat volledig in het teken van het 45-jarig bestaan van Ruigoord. De culturele vrijhaven is tevens erg afhankelijk van de inkomsten die gegenereerd worden door Landjuweel en andere festivals.



De bouwplannen van de Amsterdamse haven gooien wellicht roet in het eten voor festivals die worden georganiseerd op het terrein. Zo wordt er nu nog door bezoekers gekampeerd en geparkeerd op drie kavels die worden gehuurd van de haven.



Op deze kavels wordt vanaf volgend jaar gebouwd, waardoor er mogelijk geen festivals meer georganiseerd kunnen worden. Hiermee zal Ruigoord inkomsten verliezen en is het nog maar de vraag hoe lang de vrijhaven kan blijven bestaan.