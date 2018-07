Lil' Kleine zet dreigende beveiligers in tegen bierdouches

Lil' Kleine heeft een nieuwe strategie om bierdouches van het publiek te voorkomen. Hij treedt nu op tussen twee beveiligers in die de taak hebben aan het publiek duidelijk te maken dat bier gooien niet de bedoeling is.

Deze strategie heeft hij ingezet op een festival in het Twentse Saasveld. Op een video op Dumpert.nl is te zien hoe de Amsterdamse rapper op het podium wordt vergezeld door twee grote kerels die met psychologische oorlogsvoering proberen te voorkomen dat er met bier wordt gesmeten.



Beide mannen staan vooraan op het podium en kijken streng de zaal in. Wanneer één van hen vermoedt dat een bezoeker iets ondeugends van plan is, begint hij te wijzen en dreigende gebaren uit te slaan richting het publiek.



Of de sfeer daar iets minder feestelijk van wordt kan Lil' Kleine hoogstwaarschijnlijk weinig schelen. Het is namelijk tot zijn grote frustratie bijna traditie onder het publiek geworden om de rapper de bekogelen met bier.









UPDATE: Eén van de beveiligers heeft inmiddels een eerste tik uitgedeeld. Dit is te zien in een tweede video op de website van De Telegraaf.