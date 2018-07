Waarom 110 euro betalen, als je ook voor 25 euro een Ajaxshirt kan kopen?

Twee op het oog identieke Ajaxshirts. Beide in de kleuren van het nieuwe uittenue van Ajax, allebei met rugnummer 9 en alle twee voorzien van de opdruk 'Huntelaar'. Het grote verschil? Eén shirt kost je krap 110 euro, het andere model ligt voor 25 euro op je deurmat.

Pas als we de twee shirts naast elkaar leggen en grondig inspecteren valt kleurverschil en verschil in afwerking op. Of, zoals één Ajax-fan desgevraagd constateert: 'Die ene trek je zo uit elkaar'.



'Niemand heeft er wat aan'

Toch hebben veel fans moeite met het onderscheid maken tussen echt en nep. Waarom dan niet allemaal aan de nepshirts? 'Daar dupeer je uiteindelijk je favoriete club mee', constateert sportmarketeer Sander Mallie. 'Niemand heeft hier wat aan én het mag niet. Kijk, je koopt in dit geval óók een shirt van Adidas. Als niemand dat meer doet, zegt die partij op een gegeven moment ook doeg tegen Ajax.'