Halsema erkent fiks tekort aan agenten: 'We hebben écht te weinig dienders'

Burgemeester Halsema gaat er bij minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op aandringen meer geld vrij te maken voor extra agenten in de stad. Volgens de kersverse burgemeester is er nu veel te weinig blauw op straat.

'We hebben op dit moment een aantal agenten, gemeten naar het aantal mensen dat hier woont', zegt ze in De Telegraaf. 'Maar we zijn een toeristische trekpleister en gemeten naar het aantal toeristen hebben we écht te weinig dienders.'

Halsema belooft daarom dat ze zich bij de minister en Tweede Kamer hard zal maken voor extra agenten. Onlangs maakte Grapperhaus ruimte voor zestig extra agenten, terwijl korpschef Aalbersberg herhaaldelijk had aangegeven vijfhonderd tot duizend extra agenten nodig te hebben.

'Probleem is dat er schaarste heerst in de handhaving bij politie en handhaving', zegt Halsema tegen de krant. 'Dat betekent dat er veel plekken in de stad zijn waar het heel goed zou zijn als erop toegezien wordt dat er niet wildgeplast en gekotst wordt, om maar wat te noemen.'