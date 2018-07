Zwarte maandag op Schiphol: recordaantal reizigers verwacht

Wie vandaag via Schiphol reist, is zeker niet de enige. Sterker nog: het wordt de drukste dag van het jaar op de luchthaven. Als er vandaag zoals verwacht 233.000 mensen via Schiphol reizen, boekt het vliegveld een nieuw record.

Het vorige record werd op 31 juli 2017 gebroken. Die dag reisden er ruim 230.000 passagiers via de nationale luchthaven. Met 224.000 passagiers werd ruim een maand daarvoor (30 juni 2017) ook al een record geboekt.

Schiphol zelf spreekt van een 'piekdag' waarop de 'wachttijden oplopen'. Om tijd te besparen en stress te voorkomen krijgen passagiers het advies online in te checken, handbagage volgens de regels in te pakken en via de app de status van de vlucht te volgen.

Werkonderbreking

Zoals vaker de afgelopen tijd houden beveiligers ook vandaag korte werkonderbrekingen. In de vertrekhallen 2 en 3 legden beveiligingsmedewerkers het werk tussen 6.00 uur en 6.10 uur neer. Schiphol adviseerde rond die tijd rekening te houden met extra wachttijd, maar vanwege het vroege tijdstip heeft dat voor zover bekend niet tot extra vertraging geleid.

Soms begrijp ik er niets van. Dat je in halfleeg vliegtuig zit, maar hoofdprijs voor ticket hebt betaald. Wat nu drukste dag #schiphol Waar is die rij dan? pic.twitter.com/DynmKympdX — Nicoline Wisse Smit (@WisseSmitTweets) July 30, 2018

Van de topdrukte op @Schiphol is vooralsnog niet heel veel te merken, geen hele lange rijen pic.twitter.com/lBrk2YmvLY — Martijn van der Zande (@vanderzande) July 30, 2018

Wie binnen Europa vliegt wordt aangeraden om twee uur van te voren aanwezig te zijn. Voor intercontinentale vluchten is de richtlijn drie uur. Vanwege de drukte is het niet verstandig een strakker schema te volgen, maar tegelijker raadt Schiphol reizigers af om veel vroeger naar het vliegveld te komen.

Op de weg

Hoewel het vanochtend in de vertrekhal nog meeviel, krijgt de verwachte drukte inmiddels wel vorm op de toegangswegen naar Schiphol. Zo is het op de afritten vanaf de A4 al bijzonder druk, meldt Rijkswaterstaat. 'Calculeer maar wat extra reistijd in, scheelt stress', luidt het advies.