Ook Younes kiest voor rugnummer 34 bij Napoli

In navolging van Justin Kluivert kiest ook Amin Younes bij Napoli voor rugnummer 34, het nummer waarmee Abdelhak Nouri speelde.

Dat meldt Ajax Showtime. De Duitser werd gisteren officieel gepresenteerd door de Italiaanse club, en liet na afloop in een persconferentie weten dat hij met rugnummer 34 zijn voormalig teamgenoot Nouri wil eren.

Lees ook: Amin Younes schrok van verpauperd Napels en maffiosi

Begin deze maand werd bekend dat Kluivert bij zijn nieuwe club AS Roma om Nouri's rugnummer had gevraagd. Ex-Ajacied Lartey Sanniez diende een week later hetzelfde verzoek in bij zijn nieuwe werkgever NEC.

Nouri speelde met rugnummer 34 omdat de eerstvolgende titel van de Ajacieden de 34e zou zijn. Sinds Nouri in de zomer van 2017 werd getroffen door hartfalen, is dat rugnummer bij Ajax bevroren.

Lees ook: Huurling Savastano eert Appie Nouri bij Go Ahead Eagles