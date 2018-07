Doodgereden fietser Tadzjikistan is 56-jarige Amsterdammer

De Nederlandse fietser die gisteren in de Tadzjikistan om het leven kwam, komt uit Amsterdam. Het gaat om de 56-jarige René Wokke, die oorspronkelijk uit Drachten komt.

Dat zegt zijn broer, Erik Wokke, tegen Het Parool. René was met zijn vriendin Kim Postma (58) onderweg van Thailand naar Iran.

Postma raakte gewond bij de aanrijding, waarvan de toedracht nog altijd onduidelijk is. Zij zou momenteel in een ziekenhuis in de Centraal-Aziatische republiek liggen. Het stel deed op hun weblog verslag van hun reis.

Bedrijfje

De twee fietsten vaak en veel, waarbij hun voorkeur uitging naar routes door Azië. Vanaf hun binnenvaartschip in de Amstel runde het stel het bedrijf Lowlands Cycling, dat fietstochten voor toeristen en Nederlanders aanbood.

René's broer Erik weet nog niet wat er exact is gebeurd. Duidelijk is dat een automobilist op een groep fietsers is ingereden en dat daarbij in totaal vier doden en meerdere gewonden zijn gevallen.

Andere doden

Onder de doden zijn ook twee Amerikanen en een Zwitser. Wokke en Postma zouden hen onderweg hebben ontmoet, waarna de fietsers besloten samen verder te reizen.

De autoriteiten weten nog niet of het een ongeluk of aanslag betrof. Met dat laatste houden de autoriteiten wel rekening, omdat de chauffeur na de aanrijding op de vlucht sloeg en bij zijn aanhouding in een naburig dorp veel geweld gebruikte.