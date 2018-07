Ilja Reiman, de oprichter van Multigroove, organiseerde als een van de eersten illegale rave's in de stad. 'Binnen die feestjes is iedereen gelijk. Of er nou een advocaat of een stratenmaker liep, iedereen was gewoon lekker aan het gaan.'

Dat vertelt de houselegende in het AT5-programma De Zwoele Stad. Ilja blikt terug op het moment dat hij besloot een burgerlijk leven te vermijden. 'Ik weet nog wel dat ik terugkwam in Amsterdam, op het Leidseplein. Alle mensen gingen 's morgens braaf naar hun werk en ik zat nog helemaal doorgehaald in die tram. Ik dacht: "Ja, ik wil nooit meer een burgerleven, ik wil feesten."'

Dat het leven niet altijd een groot feest kan zijn, ondervond Ilja na vele succesvolle jaren. 'Op een gegeven moment merkte ik dat ik niet meer zonder drank en drugs kon.' Zo vertelt hij open en bloot over de momenten waarop het bergafwaarts ging. 'Ik ben in vijfentwintig jaar nooit een dag nuchter geweest.'

Vanaf het moment dat de houselegende besloot een afkickkliniek in te gaan, bloeide zijn leven weer op, Ilja heeft er namelijk zijn vrouw leren kennen. 'Ik ben hopeloos verliefd geworden en toen zijn wij er samen uitgezet, want dat was niet de bedoeling.'

