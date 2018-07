Klachten over varen op de grachten explosief toegenomen

Varen op de Amsterdamse grachten is populair. Er zijn duizenden bootjes in Amsterdam en door het aanhoudende zomerweer is het soms enorm druk op het water.

De toenemende drukte op het water zorgt ook voor meer overlast en klachten. Waar in 2017 nog 1139 overlastmeldingen in een heel jaar binnen kwamen, zijn er dit jaar nu al 2800 klachten binnen, een enorme stijging dus.



Vorig jaar werden er bij negen acties 185 boetes uitgeschreven. Volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma faalt het handhavingssysteem op het water en moeten er meer toezichthouders worden ingezet. Op dit moment zet Waternet net als vorige zomer zes extra toezichthouders in die tot 1 uur in de nacht aan het werk blijven.



De regels

Waternet is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels op het water en heeft een mooi overzichtje gemaakt over wat wel en en wat vooral niet mag.



1. Elke vorm van versterkt geluid op een open boot is verboden. In 70% van de overlastmeldingen gaat de klacht om geluidsoverlast. Boete: 140 euro.

2. Op elke boot moet een naam staan. Boete: 90 euro.

3. De schipper mag niet met alcohol op achter het roer staan. Om dit te controleren worden regelmatig blaastesten uitgevoerd. Boete: dagvaarding en in het uiterste geval ontzegging van de vaarbevoegdheid.

4. Vaar niet harder dan 6 kilometer per uur op de grachten en niet meer dan 7,5 kilometer per uur op de doorgaande vaarwegen zoals de Amstel en het IJ. Boete: voor een klein schip (niet langer dan 7 meter) varieert deze boete van 90 tot 650 euro, afhankelijk van de snelheid.

5. Op de Prinsengracht geldt één vaarrichting: van het IJ richting de Amstel. Toch de andere kant opvaren valt onder de overtreding: 'in- uit- of doorvaren waar verboden'. Boete: 340 euro.



Kijk voor meer informatie over wat wel en niet mag op het water op: amsterdam.nl/zienendoen