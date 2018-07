Auschwitz-overlevende Lotty Huffener-Veffer overleden

De 97-jarige Amsterdamse Lotty Huffener-Veffer is afgelopen vrijdag in een joods hospice in de stad overleden. Ze overleefde als enige van haar familie de oorlog en kwam zelf uiteindelijk in het vernietigingskamp Auschwitz terecht.

Lotty Huffener-Veffer werd op 10 juli 1921 op de Tugelaweg in de Transvaalbuurt geboren. Op haar 19e brak de oorlog uit. Samen met haar verloofde wilde ze uit Nederland vluchten, maar dat mislukte.

Ondanks dat er steeds meer maatregelen werden genomen tegen de Joden bleef Lotty optimistisch gestemd. Haar optimisme bleek alleen niet terecht. In 1943 werd Lotty en haar hele familie opgehaald en op transport gezet naar Kamp Vught, dat op dat moment nog helemaal niet klaar is. Bij aankomst is het dan ook één grote chaos in het kamp.

Kindertransporten

In de zomer van datzelfde jaar werden het zusje van Lotty en haar ouders overgebracht naar vernietigingskamp Sobibór in Polen. Ze worden meegenomen op de zogeheten kindertransporten. In Polen worden ze vergast.

Lotty Huffener-Veffer bleef achter in Vught. Een jaar na haar ouders en zusje werd ze alsnog op transport gezet naar Auschwitz. Na enkele dagen werd Lotty doorgestuurd naar Reichenbach, op een dag reizen van Auschwitz. Daar moet ze werken.

Tot januari 1945 moet Lotty daar blijven. Als de bevrijding in aantocht is, moeten Lotty en de andere de vrouwen weg uit Reichenbach. Lotty begint dan aan een vreselijke tocht door de kou, een van de zogenaamde dodenmarsen, die haar em de groep deels te voet en deels in open treinwagons langs dertien kampen voeren.

Reis terug naar Amsterdam

Op 4 mei 1945 werden de vrouwen door de nazi’s uitgewisseld tegen Duitse soldaten. Via Denemarken werd Lotty naar Zweden gebracht. Na ruim drie maanden reist ze met de trein naar Nederland, naar Amsterdam, naar huis.

Op 26 augustus 1945 kwam Lotty aan in Amsterdam, maar een thuis had ze niet meer. De eerste nacht in Amsterdam slapen zij en een vriendin op een bankje in de Apollolaan.

Na de oorlog bleef haar leven in het teken staan van de gruwelheden die hebben plaatsgevonden. Zo kwam er onder andere dankzij Lotty bij Kamp Vught het monument der verloren kinderen. Daarop staan de namen van alle 1269 gedeporteerde kinderen. Elk jaar vindt er een herdenking plaats.

Bankje op Apollolaan

Vorig jaar nog werd er op de Apollolaan een nieuw bankje neergezet om het leven van Lotty te eren. In haar eigen stad Amsterdam overleed ze afgelopen vrijdag op 97-jarige leeftijd.

In 2014 maakte AT5 een reportage met Lotty Huffener-Veffer. Deze kunt u hieronder terugkijken.