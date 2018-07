Nog geen aangifte na kraakactie We Are Here-vrouwen Slotervaart

De eigenaar van het door vrouwelijke asielzoekers gekraakte pand aan de Reinier Engelmanstraat in Slotervaart heeft nog geen aangifte gedaan.

Dat meldt burgemeester Halsema na vragen van het CDA. Halsema bevestigt dat de eigenaar plannen heeft om op de plek van het pand 149 appartementen te bouwen. Wel moet het gebouw daarvoor eerst gesloopt worden. De eigenaar moet daarvoor een melding doen bij het stadsdeel, maar heeft dat niet gedaan.

Onwenselijk

Halsema noemt het trekken van kraakpand naar kraakpand door We Are Here, dat bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers en linkse activisten die hen helpen, 'onwenselijk', maar ze wil niet direct ingrijpen.

'De groep vrouwen geeft aan dit te doen om aandacht te vragen voor hun situatie en in afwachting van een alternatief', stelt Halsema. 'Het college is druk bezig met het realiseren van een 24-uursopvang waarin deze mensen in rust kunnen werken aan hun toekomst.'

Geen meldingen

Alleen het Openbaar Ministerie kan volgens Halsema besluiten om het pand door de politie met spoed te laten ontruimen, maar is daar nog niet over nagedacht. Ze stelt verder dat er geen meldingen van overlast zijn gekomen van buurtbewoners.

De krakers worden op dit moment niet gezien als verdachten. 'Er is nog geen aangifte gedaan door de eigenaar. Het OM kan dan ook op dit moment nog niet beoordelen waarvan de personen in het pand worden verdacht.'