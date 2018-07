Walther Ploos van Amstel ontvlucht binnenstad: 'Nu word ik wakker van de vogeltjes'

Betrokken binnenstadbewoner en onderzoeker stadslogistiek Walther Ploos van Amstel is de binnenstad ontvlucht. Hij heeft zijn woning aan de Prins Hendrikkade verkocht. De reden: het is veel te druk geworden in het centrum van Amsterdam.

'Helaas zijn we hier net vertrokken. Wij zijn verhuisd in Amsterdam. Het werd mij gewoon te druk. We hebben een geweldig mooi nieuw appartement in de Houthavens gekocht. Dat is ook weer iets om naar uit te kijken', zegt Ploos van Amstel. De lector aan de Hogeschool van Amsterdam is geregeld te zien als deskundige in items van AT5. Ook laat hij vaak zijn mening horen als binnenstadbewoner.

Op de plek waar Ploos van Amstel woonde is het inmiddels qua autoverkeer wel een stuk rustiger. En toch staat de binnenstadbewoner nog achter zijn keus. 'De drukte hier zit hem niet alleen in het verkeer. Er zijn hier ook elke nacht weer gillende mensen. De buurt werd op een gegeven moment niet meer mijn buurt. Op een gegeven moment moet je zeggen tot hier en niet verder.'

Pontsteiger

Ploos van Amstel verhuisd binnenkort naar de Pontsteiger. 'Ik hou van Amsterdam. We wonen nu tijdelijk in de Jordaan. Een geweldige buurt. Daar zegt iedereen nog goedemorgen tegen je, ook de expats. Als iemand tegen je aanstoot in de winkel, dan zegt hij ''sorry'' en niet ''ik maak je dood''. In de nacht kan ik gewoon slapen en word ik gewoon wakker van de vogeltjes.'