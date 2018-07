Valpartijen door nathouden brug: 'Meermaal daags gaat het mis'

De met grachtenwater natgespoten brug tussen de Hoofddorpweg en de Zeilstraat in Zuid is volgens buurtbewoners spekglad geworden. Hierdoor zijn al meerdere fietsers en motorrijders gevallen.

Ook vandaag was het, tijdens opnames van AT5, al twee keer raak. 'Ik reed vijf kilometer per uur maar begon weg te glippen. Ik zag het water vanaf de brug komen en hield mijn motor niet meer', zegt een gevallen motorrijder.

Hitte

De brug wordt, net als veel andere bruggen in de stad, gekoeld met grachtenwater. De gemeente vreest namelijk dat de bruggen door de hitte anders beschadigd raken. Dat dat geen onrealistisch scenario is bleek vorige week, toen een brug op de Marnixstraat plotseling omhoog schoot.

Maar het koelen blijkt dus ook niet ongevaarlijk. 'Volgens mij komt het door het olie dat in het water uit de grachten komt', stelt een voorbijganger. 'Dat olie zit in het grachtenwater door de boten en trekt weg en wordt glad.'

Breuken in voet

Bij apotheek Schinkel zien ze het vaak fout gaan. 'Meermaal daags gaat het mis. Van gewoon slippartijen tot lichtgewonden', zegt apotheker Taco van Witsen. 'En een paar keer hebben we ook wat zwaardere gewonden gehad: iemand met breuken in haar voet.'

Witsen vindt dat de gemeente iets moet doen. 'Blijkbaar is het flink noodzakelijk dat de bruggen continu gekoeld moeten worden. Maar belangrijk is het om de weggebruikers te waarschuwen dat de brug spiegelglad kan zijn. Ook in de zomer.'

Naast een motorrijder ging er vandaag ook een fietser onderuit. 'Het gaat, maar het is wel een klotebrug inderdaad', zei hij. 'Met zoveel water.'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten te onderzoeken hoe groot het aantal ongelukken op de natgespoten bruggen is.