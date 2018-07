LHBTIQ+ serie: Mieke Martelhoff over groepseks en café Vivelavie

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel en queer. Dit is waar de letters van de afkorting LHBTIQ+ voor staan. In het kader van de Pride Amsterdam maakt AT5 de LHBTIQ+ portrettenreeks, Mieke Martelhoff trapt vandaag af met de L.

Martelhoff is ambassadeur van de Amsterdam Pride 2018. Vorig jaar kreeg ze van de stad de Women Friendly City plaquette voor het creëren van een veilige uitgaansplek voor vrouwen in de stad.

Vrouwencafé Vivelavie

Het bekendst is Martelhoff namelijk als oprichter van café Vivelavie, dat vorig jaar zomer zijn deuren sloot. Vivelavie begon in 1985 als keldercafé op de Nieuwezijds Voorburgwal en groeide uit tot symbool van de lesbische gemeenschap in de stad. Al noemde Martelhoff het nooit een vrouwencafé.

Groepseks en strippoker

Zelf heeft Martelhoff geen blad voor de mond als het gaat om haar seksualiteit: 'Ik ben opgevoed in de wilde vrije seksuele revolutie. Dus ik deed aan groepseks. Hartstikke leuk, enig. Dus toen hadden we strippoker en ineens gebeurde het dat er een vrouw aan me zat. Toen dacht ik: "Hè? Wat is dit nou?". Ik voelde iets in mijn buik dat ik niet eerder kende.'

Pride Amsterdam

Martelhoff vindt de Pride een 'geweldig spektakel', en is dit jaar dus ambassadeur. 'Er wordt aardig aan de weg getimmerd om voor alle mensen iets te doen, waar je ook van houdt. Dat is toch uniek.'

Het thema van de Pride 2018 is 'heroes', maar Martelhoff herkent zichzelf niet als held: 'Ik vind mezelf geen 'hero'. Er zijn heel veel mensen een held.' Toch kreeg ze in '99 niet zomaar een lintje als lid in de Orde van Oranje-Nassau. 'Ja. Ja, dat klopt.'