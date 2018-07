Gebied voor CS al week autovrij, maar verkeerslichten werken nog

Sinds de opening van de Noordzuidlijn is ook veel veranderd aan de verkeersstroom in de stad. Zo is het gebied aan de centrumzijde van het Centraal Station autovrij. Verkeersdeskundige Walther Ploos van Amstel is meer dan tevreden met deze ontwikkeling: 'Dit is fantastisch! Dit stukje stad wordt heel mooi ja'.

De 'Knip' die vijftien jaar gepland stond, houdt in dat er geen auto, bus of taxi meer voor het Centraal Station langs kan. Het hele gebied voor CS is nu het territorium van de fietser en voetganger.

Lees ook: Automobilist vanaf zaterdagavond nog minder welkom in de stad

Maar ondanks de tevredenheid van Ploos van Amstel, moet er volgens hem nog het een en ander gebeuren om de doorstroming van het voetgangersverkeer te bevorderen. De verkeerslichten werken nog steeds alsof er auto's rijden: 'Die moeten snel uit omdat dit voor veel verwarring zorgt'. Nog altijd loopt het (letterlijk) niet door omdat veel toeristen voor rood blijven staan, terwijl ze eigenlijk gewoon door kunnen lopen.

Geldersekade

Volgens Ploos van Amstel moet ook de route richting de Geldersekade verbeterd worden. 'Hier moet minimaal een voetgangersoversteekplaats met een groot knipperende oranje bol erbij. Zodat al die duizenden mensen die hier de situatie niet kennen veilig over kunnen steken.'

Lees ook: Walther Ploos van Amstel ontvlucht binnenstad: 'Nu word ik wakker van de vogeltjes'

Tot slot is het gevaarlijk bij het Victoria Hotel, hier komen dagelijks 300.000 mensen langs. De verkeersdeskundige is van mening dat ook hier het niet goed geregeld is tussen de voetgangers en fietsers. 'We moeten zorgen dat deze oversteek, met al die hele lastige fietsers, goed geregeld gaat worden. Dit is vragen om problemen. Dit is absoluut een bottleneck.'