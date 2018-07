Thierry Baudet poedelnaakt op vakantie: 'Mag de zwembroek aan?'

Thierry Baudet heeft een poedelnaakte foto van zichzelf gepubliceerd op Instagram. 'Release & reload!', schrijft de politicus bij het kiekje. Het levert een stroom aan reacties op.

Op de foto bedekt Baudet zijn geslachtdeel met zijn hand. Het Kamerlid ligt op een onbekende zonlocatie op het randje van een zwembad. De foto zorgt voor de nodige reacties. 'Mag de zwembroek aan? Mag de zwembroek aan? Kom op mensen, is er nou niemand die die zwembroek even aan wil doen?', schrijft iemand, doelend op het 'microfoonincident' tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.

Een ander schrijft over de foto: 'Op het randje, maar wel lekker.' En: 'Wat een ontiegelijke eindbaas ben je.' De reacties onder de foto zijn voornamelijk positief. Een enkeling heeft kritiek. Zo schrijft iemand dat 'dit is echt politicus-onwaardig' is.